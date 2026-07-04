Россиянин поставил на теннисные и футбольные матчи и выиграл 1,5 миллиона рублей

Россиянин поставил на четыре спортивных события и выиграл 1,5 миллиона рублей

Игрок букмекерской конторы выиграл 1,5 миллиона рублей, составив экспресс из четырех спортивных событий. Об этом сообщает Betonmobile.

В киберспорте россиянин поставил на победы BB Team над Team Nemesis (коэффициент 1,35) и FaZe Clan над SINNERS (1,52) на турнире XSE Pro League по Counter-Strike. В теннисе ставка на победу Арины Соболенко над Еленой Остапенко на Уимблдоне (коэффициент 1,25) также зашла. Кроме того, игрок сделал прогноз на тотал фолов больше 21 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Алжира (коэффициент 1,51), который подтвердился.

Клиент поставил 500 тысяч рублей на купон с общим коэффициентом 3,87. Он получил выплату в размере 1 935 000 рублей.

Ранее россиянин проиграл десять миллионов рублей, поставив на победу сборной Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира с Парагваем. Основное и дополнительное время завершились с ничейным исходом (1:1), а в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее со счетом 4:3.