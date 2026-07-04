Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:50, 4 июля 2026Спорт

Россиянин поставил на теннисные и футбольные матчи и выиграл 1,5 миллиона рублей

Россиянин поставил на четыре спортивных события и выиграл 1,5 миллиона рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Игрок букмекерской конторы выиграл 1,5 миллиона рублей, составив экспресс из четырех спортивных событий. Об этом сообщает Betonmobile.

В киберспорте россиянин поставил на победы BB Team над Team Nemesis (коэффициент 1,35) и FaZe Clan над SINNERS (1,52) на турнире XSE Pro League по Counter-Strike. В теннисе ставка на победу Арины Соболенко над Еленой Остапенко на Уимблдоне (коэффициент 1,25) также зашла. Кроме того, игрок сделал прогноз на тотал фолов больше 21 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Алжира (коэффициент 1,51), который подтвердился.

Клиент поставил 500 тысяч рублей на купон с общим коэффициентом 3,87. Он получил выплату в размере 1 935 000 рублей.

Ранее россиянин проиграл десять миллионов рублей, поставив на победу сборной Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира с Парагваем. Основное и дополнительное время завершились с ничейным исходом (1:1), а в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее со счетом 4:3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев высказался о реакции Брюсселя и Киева на взятие Константиновки

    Место для останков деятелей ОУН создадут в Киево-Печерской лавре

    Оппозиция Армении объявила новый этап политического сопротивления

    Москвич развелся с женой после ультиматума о домашней свинье

    Съезд ультраправой партии Германии прервали «Имперским маршем» из «Звездных войн»

    Мерц назвал противников своих реформ «нытиками» и «придирами»

    Россиянин поставил на теннисные и футбольные матчи и выиграл 1,5 миллиона рублей

    Стало известно о визите людей Трампа в Россию до конца лета

    В России упростили продажу жилья коррупционеров

    Конституционный суд Армении выступил с заявлением по изменению результатов выборов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok