Россиянин поставил на победу Эквадора в игре 1/16 финала с Мексикой и потерял 4,5 миллиона

Россиянин потерял 4,5 миллиона рублей на матче ЧМ-2026 Мексика — Эквадор. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы сделал ставку на победу Эквадора в основное время с коэффициентом 4,00. Мексика выиграла со счетом 2:0 и, таким образом, ставка не сыграла.

Сборная Мексики впервые с 1986 года преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира. В следующем раунде она сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. Матч пройдет 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико. Он начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее россиянин проиграл десять миллионов рублей, поставив на победу сборной Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира с Парагваем. Основное и дополнительное время завершились с ничейным исходом (1:1), а в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее со счетом 4:3.