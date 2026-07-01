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15:29, 1 июля 2026Спорт

Два человека погибли в давке после победы сборной Мексики в матче ЧМ-2026

Два человека погибли в давке после победы Мексики в 1/16 финала ЧМ-2026 над Эквадором
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Hector Quintanar / Getty Images

Два человека погибли в давке после победы Мексики в матче 1/16 финала ЧМ-2026 над Эквадором. Об этом сообщает Jornada.

Инцидент произошел в столице страны Мехико. В давке погибли 44-летний мужчина и 19-летняя девушка. Причиной смерти стало удушье.

Сборная Мексики впервые с 1986 года преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира. В матче 1/16 финала она обыграла сборную Эквадора со счетом 2:0.

В следующем раунде мексиканцы сыграют с победителем пары Англия — ДР Конго. Матч пройдет 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико. Он начнется в 03:00 по московскому времени.

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