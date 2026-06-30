Сенсационный вылет Германии с ЧМ-2026 лишил россиянина 10 миллионов рублей

Сенсационный вылет Германии в 1/16 финала ЧМ-2026 лишил россиянина 10 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 10 миллионов рублей на проход Германии и Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс-ставку с коэффициентом 1,58. Для ее захода обе команды должны были выйти в следующий раунд.

Бразилия обыграла Японию в основное время со счетом 2:1, а Германия в серии пенальти уступила Парагваю. Таким образом, игрок лишился 10 миллионов рублей.

Ранее клиент БК поставил 8 миллионов рублей на матч 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Марокко. Игрок спрогнозировал победу марокканцев в основное время, ставка не сыграла.