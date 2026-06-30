Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:25, 30 июня 2026Спорт

Сенсационный вылет Германии с ЧМ-2026 лишил россиянина 10 миллионов рублей

Сенсационный вылет Германии в 1/16 финала ЧМ-2026 лишил россиянина 10 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 10 миллионов рублей на проход Германии и Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин собрал экспресс-ставку с коэффициентом 1,58. Для ее захода обе команды должны были выйти в следующий раунд.

Бразилия обыграла Японию в основное время со счетом 2:1, а Германия в серии пенальти уступила Парагваю. Таким образом, игрок лишился 10 миллионов рублей.

Ранее клиент БК поставил 8 миллионов рублей на матч 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Нидерландов и Марокко. Игрок спрогнозировал победу марокканцев в основное время, ставка не сыграла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще в одном российском регионе предложили готовиться к лимитам по топливу

    В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за топлива

    Стало известно о смерти матери погибшего под Москвой при атаке ВСУ шестимесячного ребенка

    Россиян предупредили об опасности напитков со льдом

    Генсек НАТО оценил предположения об отходе США от альянса

    Число пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью выросло

    Основатель бренда Revyline Обушенков назвал женщин «жирненькими» и нарвался на отмену

    Назван средний заработок москвича в 2026 году

    В России высказались о войне с Европой в 2030 году

    Российский школьник спас двух тонувших детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok