Россиянин поставил 8 миллионов рублей на матч Нидерландов с Марокко на ЧМ и проиграл

Россиянин поставил 8 миллионов рублей на матч Нидерландов с Марокко на ЧМ-2026 и проиграл

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 8 миллионов рублей на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок спрогнозировал победу марокканцев в основное время. Коэффициент на это событие составлял 3,70. В случае успеха, россиянин выиграл бы почти 30 миллионов рублей.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Ставка россиянина не сыграла, и он лишился 8 миллионов рублей.

Матч прошел в ночь на вторник, 30 июня. Нидерланды проиграли в серии пенальти и вылетели с турнира.