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06:56, 30 июня 2026Спорт

Сборная Нидерландов проиграла Марокко и вылетела с чемпионата мира

Сборная Нидерландов уступила Марокко и вылетела с ЧМ-2026
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Сборная Нидерландов проиграла национальной команде Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «ББВА» в Гуадалупе, Мексика, и завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл голландский нападающий Коди Гакпо на 72-й минуте. На 91-й минуте марокканский защитник Исса Диоп сравнял счет и перевел игру в дополнительное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда Марокко — 3:2. В 1/8 финала африканская сборная сыграет с командой Канады.

Ранее сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю в серии пенальти и вылетела с ЧМ-2026. Немецкая команда не выходит в 1/8 финала ЧМ с 2014 года. Также в дальнейшую стадию прошла Бразилия.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июля по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований и не участвует в турнире.

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