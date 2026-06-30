Германия сенсационно проиграла Парагваю и вылетела с чемпионата мира

Сборная Германии уступила Парагваю в серии пенальти и вылетела ЧМ-2026

Сборная Германии сенсационно проиграла национальной команде Парагвая и вылетела с чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, США, и завершилась со счетом 1:1. Счет на 42-й минуте открыл парагвайский игрок Хулио Энсисо. На 54-й минуте игры немецкий нападающий Кай Хаверц сравнял счет. В серии послематчевых пенальти сборная Парагвая оказалась сильнее — 4:3. Немецкая команда не выходит в 1/8 финала ЧМ с 2014 года.

Ранее сборная Канады впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Канадцы победили команду ЮАР со счетом 1:0. Также в дальнейшую стадию прошла Бразилия.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июля по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.