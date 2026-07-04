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19:59, 4 июля 2026Мир

Съезд ультраправой партии Германии прервали «Имперским маршем» из «Звездных войн»

Bild: Съезд АдГ в Эрфурте прервали «Имперским маршем» из «Звездных войн»
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Karina Hessland / Reuters

Съезд ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Эрфурте прервали «Имперским маршем» из «Звездных войн». Об этом сообщает Bild.

Когда в зале заседаний громко заиграла известная композиция, участники съезда долго не могли понять, откуда исходил звук.

«Через несколько минут техники и сотрудники федерального управления уголовной полиции обнаружили встроенный динамик в стене выставочного зала. Устройство было хорошо спрятано между облицовкой и стеной», — сообщило издание.

Ранее один из лидеров оппозиционной партии АдГ Тино Хрупалла призвал в полной мере расследовать теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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