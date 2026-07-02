Лидер АдГ Хрупалла призвал в полной мере расследовать теракт на «Северных потоках»

Один из лидеров оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал в полной мере расследовать теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Теракт против жизненно важной артерии немецкой промышленности должен быть расследован бескомпромиссно и в полной мере», — написал он.

По словам политика, необходимо установить заказчиков и выяснить, причастны ли к этому преступлению другие государства.

Ранее Хрупалла призвал прекратить оказывать военную помощь Киеву после предъявления обвинений в адрес украинца, подозреваемого в участии в диверсии на «Северных потоках». Он также отметил, что уже сейчас достаточно доказательств для того, чтобы прекратить любую военную помощь Украине.