Власти Подмосковья подвели итоги месячника по благоустройству

Работы по очистке Подмосковья от мусора продлили до 30 мая, к настоящему моменту в ходе месячника по благоустройству с территории региона вывезено около 570 тысяч кубических метров мусора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе вице-губернатора Дмитрия Пестова в пятницу, 26 апреля.

«В большинстве муниципалитетов работа по наведению порядка выполняется качествеънно, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Вывозится мусор, приводятся в порядок дворы, улицы, дороги, освежается краска на ограждениях, приводятся в порядок малые архитектурные формы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к настоящему моменту высажено более 30 тысяч саженцев. Кроме того, в преддверии майских праздников организована работа по уборке и благоустройству памятников и мемориалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, которые приняли участие в общеобластном субботнике 20 апреля. За один день удалось собрать 490 тысяч кубометров мусора. Глава региона отметил активное участие граждан в эко-ориентированных акциях.