Воробьев сделал поручение по областному субботнику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов активнее информировать жителей о месте и времени проведения областного субботника. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 апреля.

«Каждый неравнодушный житель сможет внести свою лепту, выйти в свой двор, парк, сквер, чтобы сделать Подмосковье чище. (...) Люди должны знать, когда будут проходить субботники, где и какой инвентарь они смогут получить», — сказал Воробьев на заседании с руководящим составом областного правительства.

С 30 марта по 20 апреля в регионе проходит месячник по благоустройству. За это время планируется высадить 27 тысяч саженцев. Главным мероприятием месячника станет общеобластной субботник, который состоится 20 апреля. В частности, в мероприятии планируются задействовать свыше 10 тысяч сотрудников дорожной отрасли.

Прошлогодний субботник губернатор оценил высоко. Он отметил, что жители «очень дружно наводили порядок». Всего в мероприятии приняли участие около миллиона человек.

