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Губернатор Подмосковья оценил областной субботник

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Около миллиона человек приняли участие в субботнике, который проходил в Московской области 21 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 23 апреля.

«В каждом населенном пункте большое количество людей вышли на субботник, очень дружно наводили порядок. В Московской области порядка одного миллиона человек приняли участие», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

10 апреля министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин проинформировал, что на общеобластной субботник, по предварительным подсчетам, выйдет порядка одного миллиона жителей.

В начале месяца сообщалось, что волонтеры Подмосковья помогут одиноким пожилым людям провести весеннюю уборку.

Акция «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» проходила во всех муниципалитетах региона.

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