Россия
 
Последние новости
Российский бизнес ступил на тропу стальной войны с США
Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА
Загадочным образом отрастившая гриву львица умерла
Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт
МВД Украины приготовилось к «деоккупации Донбасса»
Назван новый богатейший человек Европы
Призвавшая к отстрелу псов Малышева предложила вообразить искусанные лица детей
Немцы разочаровались в своем правительстве
Назвавший биткоин пузырем миллиардер поторгует криптовалютой
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым

Добровольцы помогут подмосковным пенсионерам убрать дворы

Перейти в «Мою Ленту»

Волонтеры Подмосковья помогут одиноким пожилым людям провести весеннюю уборку. Об этом сообщила начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева, передает РИАМО.

«Инспекторы совместно с волонтерами продолжат оказывать помощь пожилым людям и в весенний период — они наведут порядок на прилегающей к частным домам территории: уберут мусор, ветки и сухостой, отведут талую воду, покосят траву», — сказала она.

По ее словам, этой зимой ведомство активно привлекало волонтеров в рамках акции «Тропинка к дому» для расчистки подходов к домам одиноких пожилых людей в частном секторе. Они расчистили более 300 таких тропинок.

Витушева добавила, что в этом году волонтеры примут активное участие во всех субботниках и работах по озеленению территорий. Добровольцев также привлекут к проведению акции «Лес Победы», которая пройдет в конце октября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подмосковные волонтеры помогут одиноким пожилым людям провести весеннюю уборку
В Подмосковье запустят бесплатные автобусы к кладбищам
Подмосковных школьников научат раздельному сбору мусора
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Придурки штурмуют макет Рейхстага»

Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
18:30Сегодня

Российского инвалида без рук обвинили в попытке задушить полицейского

17:12Сегодня

Явлинский признал свои возможности исчерпанными

16:35Сегодня

Путин пошутил и отхлебнул из бокала Башмета

Россия00:02 3 апреля

«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»

Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
17:47Сегодня

Спасатели начали носить на руках обездвиженную россиянку после поломки лифта

13:03Сегодня

Хаос в «Магните» напугал россиян

14:29Сегодня

Родственники жертв пожара в Кемерове захотели власти

Россия12:06 1 апреля

Тот еще бузотер

Только страшная трагедия вынудила Тулеева уйти
15:14Сегодня

Очки с AliExpress сделали россиянина фигурантом уголовного дела

17:43 5 апреля

Соцработников заподозрили в торговле детьми в Екатеринбурге

12:44Сегодня

В Кремле похвалили Telegram

Россия
«Придурки штурмуют макет Рейхстага»
Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Церковные матки
Россиянок лишают абортов. Кому это выгодно?
Российского инвалида без рук обвинили в попытке задушить полицейского
Путин пошутил и отхлебнул из бокала Башмета
Хаос в «Магните» напугал россиян
Спасатели начали носить на руках обездвиженную россиянку после поломки лифта
Все материалы
Мир
Попыхтел и умер
Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя
Описана возможная схема переправки российских наемников в Сирию
Немцы разочаровались в своем правительстве
США объявили имена попавших под санкции российских олигархов
Вьетнамские власти ополчились на каменные гениталии
Китай запретил христианам нести слово Божье через интернет
Сергею Скрипалю стало лучше
Все материалы
Бывший СССР
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
Медведь сломал забор при попытке сбежать из Латвии в Россию
Батькины нацисты
Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
Украина решила направить в Россию новых дипломатов вместо высланных
МВД Украины приготовилось к «деоккупации Донбасса»
В украинском правительстве пасхальными матрешками измерили состояние общества
Молдавские чиновники разглядели «признаки превосходства России» в послании Путина
Все материалы
Экономика
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
Китай решил объединиться с Европой против США
Зиявудин МагомедовПесочный человек
На чем разбогател самый загадочный миллиардер России
Правительство спасет российские компании от санкций США
«Макдональдс» попал на полмиллиона из-за «МакАвто»
«Что нужно, чтобы поговорить с президентом?»
Совладелицы салона «Легкость» — о том, как запустить успешный бизнес
Названа самая большая угроза для мировой экономики
Все материалы
Силовые структуры
Юрий ДмитриевНакопали
Он нашел тысячи жертв сталинского режима. Его осудили за ржавый обрез
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств
Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
Женщина продала сына Илью-Люцифера за 20 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Танк Т-34Машина смерти
Почему Т-34 сделал Советскую армию сильнейшей в мире
Украина через Европу колонизирует Луну
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
Су-57 пролетят над Красной площадью
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Все материалы
Спорт
«Может, он под наркотиками или еще чем-то»
Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали
Алексей Соболев«Самое крутое место — это Украина»
Звезда российского сноуборда — о допинге, хейтерах и правильной женской груди
Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА
Раскрыта переписка с Макгрегором после нападения на автобус UFC
Макгрегора вывели из здания полиции в наручниках
Очередной соперник Нурмагомедова потребовал у UFC больше денег
Макгрегору предъявили обвинения после атаки на автобус UFC
Все материалы
Культура
Хирург разбушевался
Кино недели: от «Жажды смерти» до «Марии Магдалины»
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт
Данила Козловский пожаловался на злобных и хамоватых россиян
Названы лучшие хоррор-франшизы в истории
Владимир Машков стал худруком «Табакерки»
Все материалы
Интернет и СМИ
Отдали концы
Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Прохожих атаковали порно с экрана на площади
Обнаружились новое гражданство и местонахождение Павла Дурова
Telegram пообещал ответить Роскомнадзору
Facebook удалил сообщения Марка Цукерберга
Все материалы
Ценности
Черное золото
Гопники из трущоб стали иконами стиля. Им подражают даже миллиардеры
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Четкие цифры
Эту фирму боготворят джихадисты и половина Кавказа. Крест — не помеха
Студентов высмеяли за тягу к роскоши
Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Одежда из мешков для мусора прославила турецкого ребенка
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Британцев попытались заманить в Россию
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
Другая жизнь
Что скрывает тайный мир бунтарей, изгоев и нищих
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Нашли стрелочника
Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Вертолет вытащил застрявшего среди крокодилов рыбака
Японец попытался сделать харакири перед любимой поп-звездой
Ученики с копьем и посохом напали на сотрудников школы с битами
Автомобилист заснял попавшую в попутчика молнию
Все материалы
Самые перепродаваемые кроссоверы Москвы
Какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке столицы
Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника
Копии G-класса из Франции, Китая, Украины, России и других стран
Болиды Ф-1, превращенные в арт-кары BMW
Как бы выглядели арт-кары BMW, если бы ездили в Формуле-1
Не вдоль, а поперек
Пять причин пересечь озеро Байкал. На автомобиле
«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную «Ниву»
Появились первые изображения обновленной Opel Astra
В Грузии запретили «черные джипы» для чиновников
Все материалы
Сдали нервы
Почему американцы презирают Москву и бросают свои квартиры
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним
Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Все материалы