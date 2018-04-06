Добровольцы помогут подмосковным пенсионерам убрать дворы

Волонтеры Подмосковья помогут одиноким пожилым людям провести весеннюю уборку. Об этом сообщила начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева, передает РИАМО.

«Инспекторы совместно с волонтерами продолжат оказывать помощь пожилым людям и в весенний период — они наведут порядок на прилегающей к частным домам территории: уберут мусор, ветки и сухостой, отведут талую воду, покосят траву», — сказала она.

По ее словам, этой зимой ведомство активно привлекало волонтеров в рамках акции «Тропинка к дому» для расчистки подходов к домам одиноких пожилых людей в частном секторе. Они расчистили более 300 таких тропинок.

Витушева добавила, что в этом году волонтеры примут активное участие во всех субботниках и работах по озеленению территорий. Добровольцев также привлекут к проведению акции «Лес Победы», которая пройдет в конце октября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!