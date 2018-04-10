На субботник в Подмосковье выйдет миллион жителей

На общеобластной субботник в Подмосковье, по предварительным подсчетам, выйдет порядка одного миллиона жителей региона. Об этом журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, передает РИАМО.

«Но это, что называется, не нарисованные, не придуманные люди, а конкретные жители, которые вышли убирать свой двор», — отметил чиновник.

По словам Хромушина, во время субботника граждане смогут убрать свои подъезды и дворы.

Общеобластная уборка в Подмосковье намечена на 21 апреля. Как пишет РИАМО, для всех участников мероприятия подготовят необходимый инвентарь и пункты питания.

Население Московской области, по данным на 2018 год, превышает 7,5 миллиона человек.

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