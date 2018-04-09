Рейтинг Московской области подрос

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Московской области до инвестиционного уровня. Об этом со ссылкой на сообщение агентства пишет «Интерфакс».

Так, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Подмосковья были увеличены с BB+ до BBB-, прогноз — стабильный.

Рейтинг был повышен в связи со здоровой бюджетной ситуацией в регионе. Отмечается, что финансовая ситуация в области основана на широкой налоговой базе, значительных возможностях для самофинансирования и умеренным долгом.

«Финансовые показатели Московской области сильны, что следует из уровня рентабельности по операционной прибыли в 13,3 процента и почти сбалансированного бюджета на 2015-2017 годы», — заключает Fitch.

По подсчетам экспертов, Подмосковье — один из лидеров рейтинга регионов России с самыми высокими зарплатами за 2017 год. В столице и области в среднем сотрудники уровней «специалист» и «ведущий специалист» получают 80,4 тысячи рублей.

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