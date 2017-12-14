Подмосковье стало лидером в реализации майских указов по ЖКХ

Московская область заняла первое место в ноябрьском медиарейтинге регионов по реализации майских указов президента в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Медиалогия». Второе и третье места получили Ямало-Ненецкий автономный округ и Татарстан.

В сообщении сказано, что самым заметным событием по реализации указов стал отчет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о проделанной за пять лет работе на своем посту. В нем говорилось не только о выполнении майских указов, но и о результатах губернаторских программ «Чистая вода», «Мой подъезд» и «Светлый город».

Рейтинг построен на основе данных 43 тысяч источников. Среди них: телеканалы, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

В 2012 году президент Владимир Путин подписал майские указы. Они касались долгосрочной государственной экономической и социальной политики, строительства жилья, здравоохранения, национальной политики, развития Вооруженных сил, внешней политики и демографии.