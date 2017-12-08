Власти Подмосковья отметили заслуги глав муниципалитетов при подготовке к зиме

Количество подмосковных муниципалитетов, полностью готовых к отопительному сезону, увеличилось почти вдвое по сравнению с предыдущими годами, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 8 декабря.

В министерстве ЖКХ руководителям муниципальных образований, успешно прошедшим проверку Ростехнадзора к зиме, вручили паспорта готовности к отопительному периоду.

«Паспорта получили 91 из 126 муниципалитетов, что составляет 72 процента. Считаю, что в первую очередь это заслуга специалистов тех муниципалитетов, которые непосредственно готовили документы, а также заслуга Ростехнадзора, который ставил понятные соответствующие задачи», — сказал Хромушин.

По его словам, это хороший результат, так как получение паспортов готовности в таких объемах для области не является рядовым событием.

20 октября Евгений Хромушин заявил, что с начала года в регионе построили 30 котельных. В начале месяца депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проинформировал о том, что более половины котельных в регионе имеют резервный запас газа. Он подчеркнул, что котельные, не имеющие резервных запасов топлива, требуют усиленного контроля.

19 сентября Воробьев заявил, что всего в консолидированном бюджете Подмосковья в 2017 году на подготовку к зиме предусмотрели свыше 20 миллиардов рублей.