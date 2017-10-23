Подмосковный губернатор отметил работу чиновников по подготовке к зиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства региона, в ходе которого были рассмотрены вопросы бесперебойного теплоснабжения жилых домов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 23 октября.

«Мы открыли большой комплекс котельных в Можайском районе. Это стало возможным в рамках государственно-частного партнерства с одной из ведущих компаний. Очень приятно, что такие проекты у нас реализуются. Это позволяет нам радикально снизить стоимость гигакалории в будущем, но самое главное — стабильно обеспечить жителей теплом в зимнее время года», — сказал глава региона.

Губернатор выразил уверенность что в других отдаленных территориях «мы также увидим результат».

Он также подчеркнул важность своевременного завершения работ по благоустройству общественных пространств и ремонту дорог: «Осталось не так много времени, появился первый снег, поэтому прошу всех ударно завершить начатые мероприятия».

20 октября министр жилищно-коммунального хозяйства Мособласти Евгений Хромушин заявил, что с начала года в регионе построили 30 котельных. В начале месяца депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проинформировал о том, что более половины котельных в регионе имеют резервный запас газа. Он подчеркнул, что котельные, не имеющие резервных запасов топлива, требуют усиленного контроля.

19 сентября Воробьев заявил, что всего в консолидированном бюджете Подмосковья в 2017 году на подготовку к зиме предусмотрели свыше 20 миллиардов рублей.

Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября.