Власти Подмосковья рассказали о новых котельных

30 котельных построили на территории Московской области в текущем году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 20 октября.

«По плану в модернизации и строительстве 59 котельных на 2017 год, но по факту порядка 30 новых котельных», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что в пятницу в Мытищах открывают сразу десять объектов.

Ранее заместитель председателя подмосковного правительства Дмитрий Пестов сообщил, что по состоянию на 18 октября все котельные и магистральные тепловые сети полностью подготовлены к надежной работе во время отопительного сезона. Таким образом, условия для подачи тепла на социальные объекты и жилой фонд обеспечены на 100 процентов.

В начале месяца депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проинформировал о том, что более половины котельных в регионе имеют резервный запас газа. Он подчеркнул, что котельные, не имеющие резервных запасов топлива, требуют усиленного контроля.

19 сентября Воробьев заявил, что всего в консолидированном бюджете Подмосковья в 2017 году на подготовку к зиме предусмотрели свыше 20 миллиардов рублей.

Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября.