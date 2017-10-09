Воробьев оценил старт отопительного сезона в муниципалитетах Подмосковья

Отопление в социальных объектах муниципалитетов Московской области включили своевременно, заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства в понедельник, 9 октября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«На прошлой неделе мы говорили о том, что объекты социального назначения — детские сады и школы, поликлиники — должны быть подключены к теплу. Я считаю, что коллеги на местах в муниципалитетах отработали оперативно, отопление подано. Также началась подача тепла в многоквартирные дома. Прошу за этим процессом дальше наблюдать и сопровождать», — сказал Воробьев.

3 октября глава региона поручал главам муниципалитетов персонально контролировать подключение отопления в многоквартирных домах и соцобъктах.

Днем ранее заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов заявил, что по поручению главы региона муниципальные власти при принятии решения о начале отопительного периода «ориентируются не на формальные показатели, а на реальные потребности жителей».

Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября.