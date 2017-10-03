Воробьев поручил главам муниципалитетов лично контролировать запуск отопления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов персонально контролировать подключение отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 3 октября.

«Уже с этой недели мы начали подключение многоквартирных домов. Прошу эту работу по запуску тепла продолжать, это занимает 5-7 дней. (…) Прошу уделить максимальное внимание, чтобы каждый житель был в тепле», — сказал он на заседании регионального правительства.

Глава региона отметил, что на прошлой неделе в Подмосковье начали включать отопление на социальных объектах.

На совещании с руководящим составом правительства, которое состоялось накануне, Воробьев распорядился проконтролировать старт отопительного сезона в регионе.

2 октября заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов заявил, что по поручению губернатора муниципальные власти при принятии решения о начале отопительного периода «ориентируются не на формальные показатели, а на реальные потребности жителей».

Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября.