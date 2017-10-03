Россия
 

Воробьев поручил главам муниципалитетов лично контролировать запуск отопления

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов персонально контролировать подключение отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 3 октября.

«Уже с этой недели мы начали подключение многоквартирных домов. Прошу эту работу по запуску тепла продолжать, это занимает 5-7 дней. (…) Прошу уделить максимальное внимание, чтобы каждый житель был в тепле», — сказал он на заседании регионального правительства.

Глава региона отметил, что на прошлой неделе в Подмосковье начали включать отопление на социальных объектах.

На совещании с руководящим составом правительства, которое состоялось накануне, Воробьев распорядился проконтролировать старт отопительного сезона в регионе.

2 октября заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов заявил, что по поручению губернатора муниципальные власти при принятии решения о начале отопительного периода «ориентируются не на формальные показатели, а на реальные потребности жителей».

Отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался 1 октября.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев поручил муниципальным главам лично контролировать запуск тепла в жилых домах
Воробьев поручил проконтролировать запуск отопления в Подмосковье
Власти Подмосковья рассказали о приоритетах в вопросах отопления
Последние новости
Названа главная защита Крымского моста
СМИ сообщили о планах Goldman Sachs начать торговлю биткоинами
Продавец киоска облил подростка кипятком на юго-западе Москвы  
Квартиру с отделкой в версальском стиле предложили арендовать за миллион рублей  
В сети поспорили из-за правильности написания имени Малкина на Кубке Стэнли
Названы главные премьеры сериалов в октябре
Москвичам пообещали теплую зиму  
Другие материалы рубрики
Россия00:01 2 октября
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)

«Мы научим любить Россию»

Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
09:38Сегодня

В Москве появятся кольца с функциями карты «Тройка»

20:33 2 октября

Навального арестовали на 20 суток

09:52Сегодня

Еще двое отравившихся крысиным ядом детей умерли на Ставрополье

06:52Сегодня

«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»  

История москвички, переехавшей в Рим
22:19 2 октября

Соратник Навального Леонид Волков получил 20 суток ареста

03:11Сегодня

Роспотребнадзор признал спиннеры не влияющими на детскую психику

19:46 2 октября

Два ребенка и взрослый погибли на пешеходном переходе в Красноярском крае

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
23:48 2 октября

Пушков отказался от американских советов после расстрела людей в Лас-Вегасе

16:4330 сентября

Ставропольскую пенсионерку заподозрили в случайном отравлении правнучки

17:42 2 октября

Ущерб подмосковной природе оценили в 38 миллионов рублей

Россия
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
В Москве появятся кольца с функциями карты «Тройка»
Еще двое отравившихся крысиным ядом детей умерли на Ставрополье
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Соратник Навального Леонид Волков получил 20 суток ареста
Роспотребнадзор признал спиннеры не влияющими на детскую психику
В застольном жанре
Визит Путина в Ашхабад был похож на долгий тост за здравие
Все материалы
Мир
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Страх и смерть в Лас-Вегасе
Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки
Австралия отчиталась о провалившихся поисках пропавшего малайзийского Boeing
Пострадавшим в Лас-Вегасе собрали три миллиона долларов помощи
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Венгрия и Румыния совместно выступили против закона об украинизации образования
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
На Украине рассказали об истоках конфликта между Порошенко и Аваковым
Венгрия назвала украинский закон об образовании «ударом в спину»
Ярош описал сценарий нового Майдана на Украине
Тимошенко оштрафовали за пересечение границы вместе с Саакашвили
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
СМИ сообщили о планах Goldman Sachs начать торговлю биткоинами
СМИ сообщили о резком падении нефтяных доходов ИГ
В Минэнерго рассказали о себестоимости добычи нефти в России
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Назначена дата рассмотрения судом апелляции «Системы» по иску «Роснефти»
Фонд Алекперова инвестировал полмиллиарда в социальное предпринимательство
Транзит российского газа через Украину вырос почти на четверть
Стрельба в Лас-Вегасе взвинтила котировки оружейных компаний
Все материалы
Силовые структуры
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
Отслуживший в Армии США российский полицейский осужден в Петербурге
Второму убийце полицейского из Дагестана вынесли приговор
В Краснодаре задержали лучшего друга заподозренных в каннибализме супругов
Суд арестовал готовивших в Москве теракты участников ИГ
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Названа главная защита Крымского моста
Раскрыто происхождение генитального герпеса
Объяснено наличие жидкой воды на Марсе
Украинскую ракету «Зенит» запустят вместо российской «Ангары»
Все материалы
Спорт
Цена свободы
Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями
Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на поединок
Шарапова обыграла соотечественницу Макарову на турнире в Пекине
Боец MMA победил соперника болевым приемом на спину
Фанаты освистали Пике и потребовали от него уйти из сборной Испании
Суарес промахнулся и в ярости разорвал на себе футболку
Слуцкого признали тренером недели в Английской футбольной лиге
Все материалы
Культура
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
«Боже, царя стряхни»
Почему свободное поколение не смотрит телевизор
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Названы главные премьеры сериалов в октябре
Попавший под огонь в Вегасе музыкант изменил взгляд на свободное ношение оружия
Умер музыкант Том Петти
Совокупляющиеся дома убрали из парижского парка
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
«НАСА врет»
Сторонники плоской Земли терпят унижения, но продолжают верить
На CBS уличили погибших в Лас-Вегасе в любви к Трампу и отказались их жалеть
«Россия 24» перепутала стрелка из Лас-Вегаса с ведущим юмористического шоу
Повально превращающий «мое» в «наше» Сталин стал мемом
Знаменитости принялись массово публиковать свои подростковые фото
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Льюис Хэмилтон представил эксклюзивный мотоцикл
Alexander McQueen одел моделей в «голые» платья и приклеил им волосы на лицо
В Москве покажут сундук Матильды Кшесинской
Грузин заставил моделей надеть «кроксы» на десятисантиметровой платформе
Режиссер фильма о подростковом сексе выпустил коллекцию одежды для Японии
Барака Обаму уличили в ношении золотых часов Rolex
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Застрявших в Турции клиентов «ВИМ-Авиа» подсчитали
Названа лучшая европейская авиакомпания
Турецкая авиакомпания предложила безлимитные проездные
Китаец отказался платить за отель и сбежал по телефонному проводу
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Почти 900 тысяч человек пострадали от краха британской авиакомпании
Все материалы
Из жизни
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов
Аргентинский мальчик случайно проглотил пищалку и загудел
Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Все материалы
Самые быстрые универсалы планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Закон Квята
Как отсутствие российского пилота привело к неожиданным итогам Гран-при Малайзии
Грузовик размером с дом
Концепт-трак Ford Big Red, в котором было вообще все
Продан последний новый правительственный лимузин ЗИЛ
Лимузин Bentley Mulsanne превратят в купе
Серийный родстер «Крым» получит VIP-версию
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы