Власти Подмосковья рассказали о приоритетах в вопросах отопления

В 35 муниципалитетах Подмосковья уже состоялся пуск тепла на объекты социальной сферы, отопление в жилые дома подается поэтапно. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 2 октября.

«В Подмосковье отопление включается до наступления регламентированных сроков. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева муниципальные власти при принятии решения о начале отопительного периода ориентируются не на формальные показатели, а на реальные потребности жителей», — отметил заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов.

По состоянию на 2 октября пуск тепла на объекты жилого фонда состоялся в 14 муниципалитетах. 100 процентов жилых домов отапливается в городских округах Реутов и Восход, уточняется в сообщении.

Ранее в понедельник Андрей Воробьев распорядился проконтролировать обеспечение бесперебойной подачи тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома.

Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков сообщил, что более половины котельных в Московской области имеют резервный запас газа.