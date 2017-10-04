Власти Подмосковья подсчитали количество отапливаемых объектов

В Московской области отапливаются практически все социальные объекты и большая часть многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 4 октября.

«По состоянию на утро 4 октября в регионе отапливается 97 процентов объектов социальной сферы и 81 процент многоквартирных домов. Подключение к теплу новых объектов происходит практически ежечасно», — рассказал заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов.

Он подчеркнул, что все объекты, на которых еще не включено отопление, находятся на контроле областного министерства ЖКХ и органов местного самоуправления. «Ведется работа по скорейшей подаче тепла во все социальные учреждения и многоквартирные дома», — добавил зампред.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов персонально контролировать подключение отопления в многоквартирных домах.

2 октября Пестов заявил, что по поручению главы региона муниципальные власти при принятии решения о начале отопительного периода «ориентируются не на формальные показатели, а на реальные потребности жителей».