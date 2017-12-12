Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым

В Подмосковье жителей подъезда, который стал победителем конкурса на лучший ремонт, наградят поездкой в Крым, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

«Опыт показал, что программа ремонта подъездов больше всего сплачивает жителей. Мы провели конкурс "Лучший подъезд". Победителем в номинации "Лучший отремонтированный подъезд с участием жителей" и "Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий" стал подъезд по адресу: Королев, Циолковского, дом 18, подъезд 1. Всем жителям этого подъезда подарят поездку в Крым летом», — сказал Хромушин.

Он добавил, что победителей по остальным номинациям наградили поездками по культурным местам внутри региона.

Голосование за самый красивый подъезд Московской области стартовало на портале «Добродел» 23 ноября. В первом этапе конкурса участвовали более 100 объектов.

Ремонт в победившем подъезде выполнен в средневековом стиле: стены покрашены голубой краской, окна обрамлены искусственной лепниной, перила и батареи выкрашены под медь, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Московский областной смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводился в 2017 году впервые, он организован в целях популяризации программы ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Средства в рамках этой программы выделяются из областного и муниципального бюджетов, управляющих компаний. Также небольшие взносы делают сами жители, которые сперва принимают решение о включении своего дома в программу.