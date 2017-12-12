Власти Подмосковья анонсировали ремонт еще 45 тысяч подъездов

Около 45 тысяч подъездов планируют отремонтировать в Московской области в 2018–2019 годах, после чего в ряде муниципальных образований не останется нуждающихся в восстановлении подъездов, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник. 12 декабря.

«У нас был недоремонт 80 тысяч подъездов из почти 160 тысяч подъездов области. За 2016–2017 годы мы отремонтируем 38,5 тысяч подъездов. У нас выявлено более трех тысяч новых подъездов. Эта программа будет продолжена, — рассказал он.

Министр отметил, что до 15 января муниципальным властям необходимо сформировать адресные перечни подъездов на следующий год, а до начала весны провести собрания советов многоквартирных домов. «Чтобы мы могли в марте начать работы по ремонту подъездов», — пояснил он.

В середине ноября заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов рассказал, что более 19 тысяч подъездов в многоквартирных домах были отремонтированы в рамках губернаторской программы с начала года. Ранее в том же месяце он сообщил, что свыше 24 тысяч жителей приняли участие в интернет-голосовании по комплексному благоустройству дворов.

14 сентября заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что Мособласть является примером успешной синхронизации капитального ремонта многоквартирных домов с текущим ремонтом подъездов.

Программа «Мой подъезд» осуществляется по принципу софинансирования: из региональной казны на ее реализацию в 2017 году выделяется 2,15 миллиарда рублей, также задействуются средства муниципальных бюджетов и управляющих организаций. Жители, в случае согласия на участие в программе, доплачивают не более пяти процентов от общей стоимости ремонта.