Более 19 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Более 19 тысяч подъездов в многоквартирных домах Подмосковья отремонтированы в рамках губернаторской программы с начала года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 15 ноября.

В среду состоялось видеоселекторное совещание с главами муниципальных образований по актуальным вопросам в сфере ЖКХ. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правительства Мособласти Дмитрия Пестова.

«Для того чтобы своевременно начать реализацию программы по ремонту подъездов в 2018 году, в муниципальных образованиях уже сейчас идет работа по формированию адресных перечней на следующий год. Формирование этих планов должно проходить через обязательное обсуждение с жителями», — подчеркнул Пестов.

20 сентября министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин сообщил, что более 44 тысяч многоквартирных домов в Подмосковье вошли в программу капитального ремонта, рассчитанную до 2038 года. При этом до конца года в регионе благоустроят около трех тысяч объектов.

14 сентября заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что Мособласть является примером успешной синхронизации капитального ремонта многоквартирных домов с текущим ремонтом подъездов.

Программа «Мой подъезд» реализуется по принципу софинансирования. Из региональной казны на ее реализацию в 2017 году выделяется 2,15 миллиарда рублей, также задействуются средства муниципальных бюджетов и управляющих организаций. Жители, в случае согласия на участие в программе, доплачивают не более пяти процентов от общей стоимости ремонта.