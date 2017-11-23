В Подмосковье выберут самый красивый подъезд

На портале «Добродел» стартовало голосование жителей за самый красивый подъезд Московской области, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 23 ноября.

«Сейчас идет на "Доброделе" голосование жителей в номинации "Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий", тут участники разыграют три призовые места и по результатам голосования жителей Московской области на интернет-портале их ждут ценные призы», — сказал министр.

В первом этапе конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» принимают участие более 100 объектов. Голосование продлится до 29 ноября включительно, уточнили в региональном правительстве. «Процедура голосования простая, нужно зарегистрироваться на портале «Добродел» войти по ссылке и выбрать понравившийся подъезд», — пояснил Хромушин.

В середине месяца заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов рассказал, что более 19 тысяч подъездов в многоквартирных домах были отремонтированы в рамках губернаторской программы с начала года.

В начале ноября Пестов рассказал, что свыше 24 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в интернет-голосовании по комплексному благоустройству дворов.

Программа «Мой подъезд» осуществляется по принципу софинансирования: из региональной казны на ее реализацию в 2017 году выделяется 2,15 миллиарда рублей, также задействуются средства муниципальных бюджетов и управляющих организаций. Жители, в случае согласия на участие в программе, доплачивают не более пяти процентов от общей стоимости ремонта.