Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Москва и Подмосковье возглавили рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами за 2017 год. В столице и области в среднем сотрудники уровней «специалист» и «ведущий специалист» получают 80,4 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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На втором месте в рейтинге — регионы Дальневосточного федерального округа, в которых средняя зарплата составляет 58,7 тысячи рублей, на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область, жители которых в среднем получают около 55,2 тысячи рублей. Также в топ-5 рейтинга вошли регионы Уральского и Сибирского федеральных округов. Среди городов-миллионников наиболее высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге.

По данным HeadHunter, 30 процентов российских и 60 процентов иностранных компаний собираются поднять зарплаты своим сотрудника в 2018 году. Отечественные компании намерены сделать это с декабря по январь, а иностранные — с января по апрель. В среднем, рост зарплат составит восемь процентов.

В конце декабря РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России с самыми низкими зарплатами, его возглавили национальные республики, такие как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряд субъектов ЦФО.

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