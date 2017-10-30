Названа средняя зарплата российского врача

Средняя заработная плата российских врачей с 2012 по 2017 годы выросла почти на 50 процентов — до 52,9 тысячи рублей ежемесячно. Об этом в понедельник, 30 октября, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

Среднемесячная зарплата среднего медперсонала увеличилась на 47 процентов, до 29,4 тысячи рублей. Заработок младшего персонала в первом полугодии составлял 19,3 тысячи рублей, сообщила Скворцова.

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Министр отметила, что в регионах продолжается работа по повышению заработных плат, в том числе увеличению доли оклада. В России осталось лишь пять регионов, где этот показатель остается на низком уровне — в пределах 20-25 процентов, подчеркнула она.

Минздрав вместе с Национальной медицинской палатой подготовил проект концепции, предусматривающей введение системы саморегулирования профессиональной деятельности медработников, добавила Скворцова. «Мы прорабатываем вопросы правового статуса, структуры и полномочий некоммерческих профессиональных организаций врачей», — указала она.

Российский Минфин прогнозирует, что зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента России Владимира Путина.

В июне глава государства заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы.