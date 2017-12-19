Подмосковье стало лидером рейтинга по учету мнения жителей при ремонте дорог

Подмосковье лидирует в рейтинге по учету мнения жителей при ремонте дорог по результатам анализа Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

«Хочу анонсировать то, что в "Крокусе" идет большой форум "Форум действий" ОНФ, организации, с которой мы много сотрудничаем по большому количеству направлений. Очень приятно, что мы были отмечены вчера и сегодня идет общение по работе с обращениями граждан в самых разных отношениях, в частности, и по ремонту дорог. Здесь мы являемся лидерами. Отмечается высокая интенсивность общения и, самое главное,удовлетворение жалоб и пожеланий», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что в регионе стали уделять больше внимания наведению порядка и чистоты. «Благодаря совместной работе глав территорий, общественных организаций, неравнодушных граждан мы заметно прибавили в наведении порядка и чистоты», – заключил глава региона.

Накануне координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Московской области Дмитрий Дупак рассказал, что Подмосковье вошло в пятерку лучших регионов по учету мнения жителей при реализации проектов по благоустройству территорий.

В середине ноября в областном правительстве сообщили, что в 2017 году Подмосковье отремонтировали наибольшую протяженность дорог за последние 20 лет, в том числе на 45 процентов больше, чем в прошлом году.