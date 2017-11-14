Власти Подмосковья заявили о перевыполнении плана по ремонту дорог

В Подмосковье отремонтировали наибольшую протяженность дорог за последние 20 лет, в том числе на 45 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве во вторник, 14 ноября.

Всего было отремонтировано более 2,2 тысячи дорог протяженностью более 3,1 тысячи километров, напомнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. На эти цели было направлено свыше 18 миллиардов рублей, подчеркнул министр.

Ранее Тресков рассказал, что план ремонта и благоустройства автодорог на 2018 год определят жители через портал «Добродел».

3 ноября сообщалось, что в следующем году видеофиксация ремонта дорожного полотна станет обязательной в Московской области. Тогда же Игорь Тресков сообщил о полном выполнении плана по ремонту дорог, предусмотренного на текущий год. По его словам, в большинстве муниципалитетов работы выполнили на две недели раньше намеченных сроков.

В мае подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что муниципальные власти имеют в своем распоряжении все необходимые ресурсы для ремонта дорог.