Ремонт дорог в Подмосковье зафиксируют на видео

Видеофиксация ремонта дорожного полотна станет обязательной в Московской области с 2018 года, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 3 ноября.

«На будущий год мы уже вносим в обязанность всех дорожников в контрактах, чтоб они обязательно выполняли эту работу по видеофиксации. Дождь, снег, какие применяются материалы, какая техника, то есть можно контролировать не выходя из кабинета весь ход ремонта. Это абсолютно новая вещь, очень интересная», — сказал Тресков.

Министр отметил, что основная цель видеофиксации процесса — контролировать качество выполняемых работ.

Ранее в пятницу Игорь Тресков сообщил о полном выполнении плана по ремонту дорог, предусмотренного на текущий год. По его словам, в большинстве муниципалитетов работы выполнили на две недели раньше намеченных сроков. Всего на эти цели в текущем году потратили 18,6 миллиарда рублей, при этом отремонтировали более трех тысяч километров дорожного полотна, добавил он.

В мае подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что муниципальные власти имеют в своем распоряжении все необходимые ресурсы для ремонта дорог.