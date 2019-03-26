Власти Подмосковья анонсировали месячник по благоустройству

Жители Подмосковья высадят саженцы деревьев и кустарников в рамках субботников, которые пройдут в регионе в апреле. Об этом говорится в презентации министра благоустройства области Михаила Хайкина.

С 30 марта по 20 апреля пройдет месячник благоустройства, который начнется с парада коммунальной техники в 65 муниципальных образованиях региона, уточняется в сообщении.

«Планируемый результат — 27 тысяч саженцев в 70 парках культуры и отдыха, на десяти вылетных магистралях и так далее», — сказал министр.

Он уточнил, что планируется посадить рябину, липу, клен остролистный, сирень.

По словам Хайкина, общеобластной субботник будет приурочен к празднику труда Подмосковья, который в этом году выпадает на 20 апреля. «Цель субботника — не только привести в порядок территории после зимы, но возродить праздник совместного труда. Впервые субботник пройдет вдоль вылетных магистралей», — сказал он.

Ожидается, что в этот день будет высажено более двух тысяч деревьев, рассказал он. Кроме того, во всех муниципалитетах пройдут праздничные мероприятия.