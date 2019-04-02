Более 10 тысяч подмосковных дорожников выйдут на субботник

В общеобластном субботнике на вылетных региональных магистралях в Московской области планируют задействовать свыше 10 тысяч сотрудников дорожной отрасли, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 2 апреля.

«Мы совместно с муниципальными образованиями определили 1340 мест социального притяжения. На этих местах на дорогах будут проведены традиционные мероприятия по уборке мусора, по очистке тротуаров, устранению дефектов», — рассказал Гержик на заседании областного правительства.

Он уточнил, что в работах, которые продлятся до 26 апреля, задействуют более 1,5 тысячи единиц техники.

Также министр проинформировал, что с начала года в регионе устранили около 50 тысяч дорожным ям, всего по данным на январь текущего года насчитывалось более 71 тысячи ям.

С 30 марта по 20 апреля в области проходит месячник благоустройства. Общеобластная уборка состоится 20 апреля. За это время планируется на территории Мособласти высадить 27 тысяч саженцев.