Глава Подмосковья дал старт субботнику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт общеобластному субботнику. Он за рулем поливомоечной машины помыл улицу Пионерская в Красногорске, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Сейчас пришла весна, от жителей поступает большой запрос на покраску ограждений вдоль дорог, на помывку улиц — не только центральных. Мы уже пятый год покупаем технику, постоянно обновляем ее. У нас есть достаточное количество дорожной техники, чтобы все своевременно убиралось и приводилось в надлежащий вид», — сказал глава региона.

Общеобластной субботник закрывает месячник благоустройства, который стартовал в конце марта по поручению Воробьева. Ранее в каждом муниципалитете было проведено по три подобных мероприятия, в которых приняли участие в общей сложности около полумиллиона человек. Жители сами могли определить места, необходимые для наведения порядка, проголосовав на портале «Добродел».

«Это добрая советская традиция, которая из года в год у нас продолжается, что очень приятно. Хочу поблагодарить жителей, которые участвуют в этих важных мероприятиях, всех кто любят свои города, свой двор, свой подъезд», — добавил губернатор.

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