Девять подмосковных школ вошли в ТОП-100 лучших

Девять школ Московской области вошли в ТОП-100 лучших образовательных учреждений России по конкурентоспособности выпускников, сообщила министра образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 19 апреля.

«Регион занимает второе место среди субъектов по количеству школ, вошедших в рейтинг», — рассказала Забралова.

Она уточнила, рейтинг агентства RAEX был составлен на основе числа школьников, поступивших в топовые вузы страны. Так, шестое место занял лицей научно-инженерного профиля в Королеве.

Губернатор Андрей Воробьев заявлял, что цель образования — подготовить конкурентноспособных специалистов. По его словам, власти уделяют пристальное внимание вопросам качества образования. Так, по инициативе профильного ведомства учителей подмосковных школ знакомят с сингапурским методикам преподавания и обучают финансовой грамотности.