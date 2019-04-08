Школьники Подмосковья примут участие в исследовании качества образования

Ученики 6 и 10 классов подмосковных школ примут участие в Национальном исследовании качества образования по физической культуре, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 апреля.

«С 8 по 12 апреля 45 образовательных организаций Московской области примут участие в Национальном исследовании качества образования по физической культуре», — рассказала Забралова.

По ее словам, исследование проводится с целью развития единого образовательного пространства в России. «Впервые оно будет проводиться не в письменной форме. НИКО пройдет в спортивном зале с использованием спортивного инвентаря», — пояснила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образование в регионе должно быть конкурентноспособным. Он отметил, что власти уделяют пристальное внимание вопросу повышения уровню компетенций кадрового состава. Так, по инициативе профильного ведомства местных учителей знакомят с сингапурским методикам преподавания и обучают финансовой грамотности.