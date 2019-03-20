Подмосковные учителя применят сингапурские методики

Обучение на тренингах по сингапурским методикам преподавания пройдут около 750 учителей и директоров школ Подмосковья, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 марта.

«Прошедшие обучение педагоги развивают в учениках востребованные в современном мире навыки 4K: коммуникации, креативности, критического мышления и коллаборации», — рассказала она.

По ее словам, использование сингапурских обучающих технологий способствует росту интереса к предмету, ускоряет процесс обучения, способствует сотрудничеству учителя и ученика. Кроме того, после обучения педагогам становится легче работать в коллективе, добавила она.

Тренинги пройдут на территории Балашихи, Дмитрова, Домодедова, Дубны, Клина, Мытищ, Химок, Пущина, Шатуры, Сергиева Посада, Щелкова, Раменского и Лотошинского районов.

В прошлом году опыт сингапурских коллег переняли более трех тысяч подмосковных специалистов. Министерство образования Московской области и сингапурская компания Educare International Consultancy подписали соглашение о сотрудничестве в феврале 2018 года.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что подмосковное образование должно быть конкурентноспособным.