Подмосковным учителям расскажут о финансовой грамотности

Преподаванию финансовой грамотности обучат более 800 подмосковных преподавателей, занятия пройдут в Академии социального управления до конца марта. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Забралова.

«Очень важно научить ребят управлять личными финансами и избегать небезопасных финансовых процедур», — сказала она.

По ее словам, в 18 муниципалитетах региона есть так называемые опорные образовательные организации по финансовой грамотности. Кроме того, уже семь лет на площадке Академии социального управления реализуется международный проект «Афлатун: финансовое и социальное образование детей». За это время там обучилось порядка девяти тысяч детей и около 130 учителей, уточнила Забралова.

Министр также подчеркнула, что Подмосковье занимает второе место по количеству участников программ финансовой грамотности среди всех субъектов России.

В ноябре прошлого года стало известно, что уровень финансовой грамотности россиян за последний год вырос. При этом граждане по-прежнему не откладывают средства и тратят деньги легкомысленно.