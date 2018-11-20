Россиян подловили на финансовом легкомыслии

Уровень финансовой грамотности и благосостояния россиян за последний год вырос, однако граждане по-прежнему тратят свои деньги легкомысленно и не откладывают сбережений. Об этом свидетельствуют данные исследования платежной системы Visa и исследовательской компании Ipsos, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы исследования отмечают, что за год уровень самооценки финансовой грамотности и благосостояния вырос на два (до 52 процентов) и три процентных пункта (до 53 процентов) соответственно. Несмотря на положительную динамику, россиянам есть к чему стремиться: только треть граждан откладывают средства регулярно, мало кто осведомлен и пользуется инвестиционными продуктами для приумножения своих накоплений — 24 процента опрошенных знают хотя бы об одном из таких продуктов, а пользуются ими всего 8 процентов.

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«Значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма легкомысленно — у 34 процентов опрошенных вообще нет сбережений, 21 процент россиян не ведут бюджет», — говорится в совместном исследовании. Регулярно ведут бюджет только 34 процента респондентов, еще 44 процента признались, что делают это «время от времени». Цель накопить на что-то имеется только у 10 процентов опрошенных, остальные конкретной цели для сбережений не имеют.

Простыми банковскими продуктами (счет в банке, дебетовая карта, вклад), пользуется большинство респондентов, а их число продолжает расти: 96 процентов владеют дебетовыми картами, депозитами и сберегательными счетами. В среднем в распоряжении на каждого человека приходится по 2,8 банковской карты. 74 процента россиян расплачиваются банковскими картами раз в неделю и чаще.

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