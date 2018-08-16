У россиян начали исчезать свободные деньги

Исследовательский холдинг «Ромир» проанализировал динамику свободных денег россиян по итогам июля. В сравнении с прошлым месяцем индекс свободных денег (ИСД) в денежном выражении потерял 2,8 тысячи рублей — с 30,5 тысячи по итогам июня до 27,7 тысячи рублей по итогам июля. В процентном выражении падение составило 10 процентов.

«Необходимо отметить, что в 2018 году динамика традиционного июльского снижения индекса заметно меньше, чем в предыдущие годы — в среднем в два раза (2017-й — 20 процентов, 2016-й — 23 процента, 2015-й — 18 процентов)», — говорится в исследовании.

Аналитики связывают столь небольшое падение в 2018 году с тем фактом, что многие отказались выезжать за границу, поэтому на их счетах «осели» отпускные. К сентябрю аналитики ожидают возвращение индекса к привычным значениям.

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Среднегодовой ИСД с начала года вырос на 48 процентов — с 18,7 до 24,1 тысячи рублей по итогам июля. «Ромир» отмечает, что за три последних года размер свободных денег у российских семей вырос на 12 тысяч рублей, или на 75 процентов.

Тенденция к сокращению свободных денег актуальна для всех типов российских городов. «Заметнее всего падение индекса оказалось в городах с населением от 100 тысяч до полумиллиона человек. Объем свободных денег здесь уменьшился более чем на 10 процентов — на 2,2 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

В городах с населением до миллиона жителей ИСД упал на 90 процентов или на 2,8 тысячи рублей, в миллионниках же в процентном соотношении падение составило 8,5 процента, зато в денежном упало сильнее всего — на 3,3 тысячи рублей.

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