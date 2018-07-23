Россияне взбунтовались против налога на интернет-покупки

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Более 90 процентов россиян оказались не готовы заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах при условии снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно опросу, 35 процентов респондентов откажутся от покупок, 22 процента будут искать варианты, чтобы не платить пошлину, а 27 процентов уже думают над этим. О том, что новый налог никак не отразится на их потребительских привычках, заявили 9 процентов опрошенных.

При этом авторы исследования отмечают, что мнение россиян относительно самой идеи снизить порог беспошлинного ввоза разделилось. Негативно к инициативе отнеслись лишь 27 процентов россиян, в положительном ключе высказались 20 процентов.

В настоящее время порог беспошлинного интернет-шопинга составляет тысячу евро в месяц, при этом вес товаров не должен превышать 31 килограмм. При превышении этих значений размер пошлины составит 30 процентов от стоимости покупки.

За последние месяцы различные ведомства несколько раз выступали с предложениями об ужесточении правил. Федеральная таможенная служба предлагала облагать пошлинами в 20 процентов все покупки. Последняя на данный момент инициатива поступила от Минфина. Она предусматривает снижение порога до 500 евро в месяц с 2019 года и до 200 евро — с 2020-го.

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