Российские семьи отказались от «простых удовольствий»

Количество российских семей, покупающих кофе, молоко и шоколад, в июле 2018 года сократилось, при этом объемы продаж этих товаров, наоборот, выросли. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», который называет эти товарные позиции простыми удовольствиями.

«Число семей, которые покупают шоколад, молоко и кофе сократилось — на 0,5, 2 и 3 процента соответственно», — заявили аналитики. Однако они отметили, что те, кто продолжил потребление этих продуктов, увеличили объемы своих покупок: «Шоколадной плитки стали покупать больше на 2 процента, молока — на 4,7 процента, кофе — на 4,5 процента».

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«Ромир» также сообщил о четвертой, помимо молока, кофе и шоколада, составляющей индекса «Кофе с молоком» — бутилированной воде. В июле количество семей, приобретающих ее, выросло на 2 процента, однако общие объемы покупок упали на 10 процентов. Тем не менее такие потери существенно на индекс повлиять не смогли, благодаря чему его показатель остался на июньском уровне.

Сохранению прежних показателей индекса поспособствовал и рост цен на перечисленные товары. «Все продукты, входящие в индекс «Кофе с молоком», по сравнению с прошлым месяцем подорожали. Вода — на 1 процент, молоко — на 2 процента, шоколад — на 2,5 процента. Больше всех прибавил в цене кофе — почти 8 процентов», — отмечается в исследовании.

Тенденцию россиян к экономии холдинг отмечал еще в конце июля. Тогда в исследовании говорилось, что россияне в принципе сократили свои повседневные расходы.

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