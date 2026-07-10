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20:14, 10 июля 2026Россия

Появились подробности о пожаре в подмосковном торговом центре

Площадь пожара в подмосковном ТЦ «ТераБит» достигла 200 квадратных метров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Площадь пожара в подмосковном торговом центре (ТЦ) «ТераБит» достигла 200 квадратных метров. Подробности о происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На данный момент из здания эвакуируют посетителей, возгоранию присвоили второй ранг сложности.

По данным канала, очевидцы сообщили, что огонь быстро распространяется по крыше. Информации о причинах пожара на данный момент нет.

О ЧП в подмосковном Красногорске стало известно ранее, 10 июля. На опубликованных кадрах видно пламя, охватившее крышу строения. Вверх поднимается черный дым.

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