Россияне начали активно экономить

Жители России в июне сокращали свои ежедневные расходы, подсчитал исследовательский холдинг «Ромир».

Авторы исследования рассчитали индекс потребительской активности (ИПА) — показатель, отражающий динамику потребления товаров повседневного спроса. По итогам июня он снизился на 4,2 процента. С поправкой на официальную инфляцию, которая в этом месяце составила 0,5 процента, падение индекса составило 3,7 процента. Именно на столько стали меньше тратить россияне в целом по стране.

Отмечается, что у такого снижения есть и сезонные причины. Многие переезжают на лето за город, сокращая траты на повседневные покупки, или же отправляются в отпуск. Похожая тенденция отмечалась год назад. С тех пор показатель ИПА вырос на 0,6 процента.

Материалы по теме Тратят и не плачут Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать

Траты россиян снижались практически по всей России. Больше всего на юге страны — на 8,8 процента. Затем следуют Сибирь и Дальний Восток (4,8 процента), центральная часть (3,7 процента), Северо-Запад (2,8 процента), Поволжье (2,3 процента).

Единственным регионом, где индекс потребительской активности в июне вырос, стал Урал. Там траты жителей увеличились сразу на пять процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!