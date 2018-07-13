На руках у россиян нашли рекордное количество денег

В июне 2018 года объем свободных денег у россиян вырос более чем на 20 процентов. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Свободные деньги — это денежные средства, которые остаются у граждан после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют эксперты.

Так, по отношению к майским показателям объем свободных денежных средств россиян вырос на 23,2 процента и составил 29,7 тысячи рублей. Уточняется, что в денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей.

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Тем не менее эксперты не спешат связывать положительную динамику с ростом благосостояния граждан. В частности, указывается, что увеличение количества свободных денег происходило на фоне «небольшого снижения индекса среднего чека». Также в числе вероятных причин называют отказ россиян от поездок во время летнего отпуска.

В начале июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что с начала 2018 года реальные доходы россиян растут небывалыми темпами. По его словам, такого не было с начала 2000-х годов. Эту тенденцию министр связал со снижением числа трудоспособного населения.

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