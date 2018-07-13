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На руках у россиян нашли рекордное количество денег

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В июне 2018 года объем свободных денег у россиян вырос более чем на 20 процентов. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Свободные деньги — это денежные средства, которые остаются у граждан после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют эксперты.

Так, по отношению к майским показателям объем свободных денежных средств россиян вырос на 23,2 процента и составил 29,7 тысячи рублей. Уточняется, что в денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей.

Тем не менее эксперты не спешат связывать положительную динамику с ростом благосостояния граждан. В частности, указывается, что увеличение количества свободных денег происходило на фоне «небольшого снижения индекса среднего чека». Также в числе вероятных причин называют отказ россиян от поездок во время летнего отпуска.

В начале июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что с начала 2018 года реальные доходы россиян растут небывалыми темпами. По его словам, такого не было с начала 2000-х годов. Эту тенденцию министр связал со снижением числа трудоспособного населения.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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