Свободные деньги россиян увеличились и обесценились

В марте 2018 года россияне увеличили объем свободных денег до 20,2 тысячи рублей, но покупательная способность снизилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

Среднегодовое значение индекса свободных денег (ИСД) с учетом данных первого квартала составляет 19,5 тысячи рублей. «Показатели ИСД текущего года по-прежнему с лихвой превосходят значения аналогичных периодов предыдущих лет», — говорится в материалах «Ромира». В марте 2017 года, согласно данным исследования, объем свободных денег составлял 15,5 тысячи рублей. В феврале 2018-го — 18,8 тысячи рублей.

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Свободные деньги — это средства, которые остаются после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют эксперты.

При этом «Ромир» обращает внимание на снижение покупательной способности этих средств. «Несмотря на то что в текущем году объемы свободных денег в российских семьях находятся на самой высокой отметке за весь период наблюдений, покупательская способность этих средств, в частности, выраженная в возможности приобрести на все деньги шоколадные яйца Kinder Surprise, находится далеко не на высоте», — отмечается в исследовании.

Например, при текущей цене на детский шоколад на все свободные деньги в этом году можно приобрести 315 яиц. В 2017 году этот показатель был выше — 346 штук, подсчитали в «Ромире». Самой высокой покупательской способностью, выраженной в шоколадных яйцах, свободные деньги россиян обладали в 2012 и 2013 годах. Тогда на все свободные деньги можно было бы покупать по 397 яиц ежемесячно, констатируют эксперты.

По данным «Ромира», в январе-феврале 2018 года россияне имели больше свободных денег, чем в аналогичные периоды прошлых лет.

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