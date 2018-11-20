У россиян стало меньше свободных денег

Объем «свободных денег» у россиян в октябре снизился на 2,2 процента по сравнению с сентябрем этого года и составил 22 тысячи рублей, сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Речь идет о средствах, которые остаются в бюджете домохозяйств после трат на необходимые товары и услуги. Индекс «свободных денег» рассчитывался на основе данных о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

Согласно исследованию, повседневные траты россиян в октябре увеличились на 3,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. На товары первой необходимости было потрачено несколько больше, чем в сентябре, что и привело сокращению объемов «свободных денег».

Ранее сообщалось, что в сентябре, по оценкам холдинга, объем «свободных денег» у россиян вырос — на 4,8 процента по сравнению с августом 2018 года и составил 21,9 тысячи рублей. Позже эти показатели были уточнены, и объем «свободных денег» в сентябре составил 22,5 тысячи рублей.

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!