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У россиян стало меньше свободных денег

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Объем «свободных денег» у россиян в октябре снизился на 2,2 процента по сравнению с сентябрем этого года и составил 22 тысячи рублей, сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Речь идет о средствах, которые остаются в бюджете домохозяйств после трат на необходимые товары и услуги. Индекс «свободных денег» рассчитывался на основе данных о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

Согласно исследованию, повседневные траты россиян в октябре увеличились на 3,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. На товары первой необходимости было потрачено несколько больше, чем в сентябре, что и привело сокращению объемов «свободных денег».

Ранее сообщалось, что в сентябре, по оценкам холдинга, объем «свободных денег» у россиян вырос — на 4,8 процента по сравнению с августом 2018 года и составил 21,9 тысячи рублей. Позже эти показатели были уточнены, и объем «свободных денег» в сентябре составил 22,5 тысячи рублей.

***

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