Конкурс «Педагог года» пройдет в Подмосковье

Более 60 подмосковных педагогов подали заявки на участие в конкурсе «Педагог года – 2019», который пройдет с 1 по 6 апреля в Серпухове. Об этом сообщила министр образования региона Ольга Забралова, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 28 марта.

«Конкурс включает в себя школьный, муниципальный и региональный этапы. В свою очередь региональный этап проводится в три тура: в апреле участники пройдут два тура, а уже третий состоится в сентябре», — рассказала Забралова.

Она отметила, что в этом году конкурс состоится в 30-й раз. За время его существования в нем приняли участие более одной тысячи педагогов, уточнила министр.

Участникам предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство и владение современными образовательными методиками. «Победитель получит денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, а лауреаты – по 150 тысяч рублей», — заключила Забралова.

Власти Московской области заинтересованы в повышении профессионального уровня педагогического состава. С этой целью профильное ведомство проводит различные мастер-классы. Так, в марте стало известно, что обучение на тренингах по сингапурским методикам преподавания пройдут около 750 учителей и директоров школ региона.