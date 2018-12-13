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Дефицит учителей в Подмосковье составил два процента

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В подмосковных школах вакансии учителей на сегодняшний день заполнены на 98 процентов, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 декабря.

«Специалистов привлекаем разными способами: заключение целевых договоров с вузами, создание на базе школ специализированных классов, а также при помощи соцподдержки», — сказала Забралова.

Она напомнила, что молодые специалисты могут рассчитывать на «подъемные» в размере 150 тысяч рублей. Средства выплачиваются частями в течение двух лет.

15 ноября сообщалось, что за последние пять лет в школы пришли работать около шести тысяч молодых учителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос нехватки педагогов в подмосковных школах. Он отметил, что работники бюджетной сферы должны получать достойную зарплату. По его инициативе в регионе действует программа социальной ипотеки, позволяющая учителям и врачам улучшить жилищные условия. 16 ноября на встрече с получателями сертификатов Воробьев заявил, что власти специально выделяют средства, чтобы представители важных профессий не были вынуждены уезжать из Московской области.

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